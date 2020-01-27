Детальная ретушь фото

Исправить можно ВСЁ! Даже безнадежное фото, сохранив, при этом текстуру кожи. В данном примере ни один крупный обект (нос и пр. ) не пострадал (клонированию не подлежал). Всё на месте. Кривые тени и изъяны кожи исправлены. Такая работа не из быстрых и простых. Никаких фильтров, только ручками. Поэтому и цена VIP. Это будет не очередное обыденное фото, а память на всю жизнь.