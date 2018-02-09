Фотограф, ретушер

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Я фотограф, занимаюсь фотографией уже 7 лет. Владею всеми необходимыми графическими редакторами- Photoshop, Lightroom.
В спектр услуг входит:
-фотосъемка всех жанров
- полная обработка фото:
* ретушь кожи
* цветокоррекция
* составление коллажей
* кадрирование, изменение перспективы
* пластика
- верстка фотокниг
Примеры приложены.