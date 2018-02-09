Фотограф, ретушер

Здравствуйте!

Я фотограф, занимаюсь фотографией уже 7 лет. Владею всеми необходимыми графическими редакторами- Photoshop, Lightroom.

В спектр услуг входит:

-фотосъемка всех жанров

- полная обработка фото:

* ретушь кожи

* цветокоррекция

* составление коллажей

* кадрирование, изменение перспективы

* пластика

- верстка фотокниг

Примеры приложены.