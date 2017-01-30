Любая обработка Ваших фотографий

Добавлена
7 лет назад
124 просмотра
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Я сама фотограф. Предпочитаю работать с RAW, но для Вас я обработаю любой jpeg!

От простой обработки до художественной.

Любая сложность. 

Сроки работы от часа до суток, в зависимости от требований заказчика, сложности работы.

Обработку производиться в Лайтрум и Фотошоп. 

Цена оговаривается в индивидуальном порядке.