Любая обработка Ваших фотографий

Я сама фотограф. Предпочитаю работать с RAW, но для Вас я обработаю любой jpeg!

От простой обработки до художественной.

Любая сложность.

Сроки работы от часа до суток, в зависимости от требований заказчика, сложности работы.

Обработку производиться в Лайтрум и Фотошоп.

Цена оговаривается в индивидуальном порядке.