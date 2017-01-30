Любая обработка Ваших фотографий

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я сама фотограф. Предпочитаю работать с RAW, но для Вас я обработаю любой jpeg!
От простой обработки до художественной.
Любая сложность.
Сроки работы от часа до суток, в зависимости от требований заказчика, сложности работы.
Обработку производиться в Лайтрум и Фотошоп.
Цена оговаривается в индивидуальном порядке.