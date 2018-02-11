Мобильная обработка фото

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Сделаю из вашей фотографии шедевр!
Выполню быстро и качественно!Учту все ваши пожелания. Примеры предоставлены.
-Удаление ненужных объектов
-Общая цветокорекция
-пластика лица,тела
-Изменение перспективы,пропорций
-ретушь кожи
-локальная цветокорекция ( изменение цвета отдельных предметов одежды,неба и т.д)
-добавление объектов на фото
-тексты,шрифты