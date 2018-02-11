Мобильная обработка фото

Сделаю из вашей фотографии шедевр!

Выполню быстро и качественно!Учту все ваши пожелания. Примеры предоставлены.

-Удаление ненужных объектов

-Общая цветокорекция

-пластика лица,тела

-Изменение перспективы,пропорций

-ретушь кожи

-локальная цветокорекция ( изменение цвета отдельных предметов одежды,неба и т.д)

-добавление объектов на фото

-тексты,шрифты