Обработка фотографии

Добавлена
6 лет назад
122 просмотра
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Сделаю из вашей фотографии шедевр! 

На фото выполнена : замена фона ( Горы ) ,Осветление фото,Цветокорекция,удалены лишние предметы

Выполню быстро и качественно!Учту все ваши пожелания. 

-Удаление ненужных объектов

-Общая цветокорекция

-пластика лица,тела

-Изменение перспективы,пропорций

-ретушь кожи

-локальная цветокорекция ( изменение цвета отдельных предметов одежды,неба и т.д)

-добавление объектов на фото 

-тексты,шрифты