Мужской фотопортрет сохранением текстуры кожи.

Что было сделано:

* RAW-конвертация;

* удаление мелких дефектов;

* дорисовка усов и бороды;

* выравнивание кожи методом dodge&burn;

* прорисовка объема и свето-теневого рисунка.

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Для просмотра изображения в увеличенном виде:

1. Наведите курсор на изображение для активации лупы;

2. Щелкните левой кнопкой мыши на любой части изображения для увеличения лупы - изображение под лупой увеличится.

3. Для максимального увеличения фрагмента изображения удерживайте нажатой левую кнопку мыши во время перемещения курсора.