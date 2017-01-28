Обтравка пером сложных объектов.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что было сделано:
* ручная обтравка пером.
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Для просмотра изображения в увеличенном виде:
1. Наведите курсор на изображение для активации лупы;
2. Щелкните левой кнопкой мыши на любой части изображения для увеличения лупы - изображение под лупой увеличится.
3. Для максимального увеличения фрагмента изображения удерживайте нажатой левую кнопку мыши во время перемещения курсора.
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