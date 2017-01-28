Обтравка пером сложных объектов.

Добавлена
7 лет назад
143 просмотра
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Что было сделано:

* ручная обтравка пером.

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Для просмотра изображения в увеличенном виде:

1. Наведите курсор на изображение для активации лупы;

2. Щелкните левой кнопкой мыши на любой части изображения для увеличения лупы - изображение под лупой увеличится.

3. Для максимального увеличения фрагмента изображения удерживайте нажатой левую кнопку мыши во время перемещения курсора.

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