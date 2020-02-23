Обработка фото

Добавлена
4 года назад
120 просмотров
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Цветокоррекция фото - 50 руб

Вырезать объект из фона - 100 руб 

Ретушь - 100 рублей

Пластика (убрать лишний вес, подтянуть какую-то часть тела, изменить форму носки тд) 150 руб

Ретушь +цветокор +пластика - 250руб

Больше примеров работ:

https://drive.google.com/folderview?id=1LubTNcxkaLh9D6oF079Ooued2hPNpoQb