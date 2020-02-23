Обработка фото

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цветокоррекция фото - 50 руб
Вырезать объект из фона - 100 руб
Ретушь - 100 рублей
Пластика (убрать лишний вес, подтянуть какую-то часть тела, изменить форму носки тд) 150 руб
Ретушь +цветокор +пластика - 250руб
Больше примеров работ:
https://drive.google.com/folderview?id=1LubTNcxkaLh9D6oF079Ooued2hPNpoQb