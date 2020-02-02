Обработка фотографии.

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Меня зовут Михаил. я являюсь фото монтажёром. За 500 рублей, я могу отредактировать вашу предложенную фотографию, а даже несколько! А могу я, вот что:
1. - Ретушь фотографии
2. - Замена фона
3. - Удаление лишних объектов
4. - Удаление шума с фотографии
5. - Добавление деталей
6. - Добавление теней
7. - Насыщенность на фотографии
8. - Размывание деталей на фоне
9. - Создание неоновых надписей на фото
10. - Изменение цветовых кривых на фотографии
Пишите! Отвечаю через 3-8 часов!