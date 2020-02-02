Обработка фотографии.

Здравствуйте! Меня зовут Михаил. я являюсь фото монтажёром. За 500 рублей, я могу отредактировать вашу предложенную фотографию, а даже несколько! А могу я, вот что:

1. - Ретушь фотографии

2. - Замена фона

3. - Удаление лишних объектов

4. - Удаление шума с фотографии

5. - Добавление деталей

6. - Добавление теней

7. - Насыщенность на фотографии

8. - Размывание деталей на фоне

9. - Создание неоновых надписей на фото

10. - Изменение цветовых кривых на фотографии

Пишите! Отвечаю через 3-8 часов!