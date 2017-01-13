Поп-арты разных работ.

не мог решить что выбрать, иллюстрацию или же обработку фото. данные работы были созданы: какие то вручную, какие то с помощью фильтров. работу с девушкой можно сравнить с иллюстрацией исходя от фотографии. работа ручная на 85%. и это еще в разных редакторах. 2 в photoshop в раструбе, 2 в corel dro в векторном формате.