Портрет в стиле Dream-art\Дрим арт

Что было сделано:

• Обтравка

• Ретушь.

• Цветокоррекция

• Коллажирование

• Применен эффект масленая краска

• Эффект красок

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