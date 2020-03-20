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Портрет в стиле Dream-art\Дрим арт
Что было сделано:
• Обтравка
• Ретушь.
• Цветокоррекция
• Коллажирование
• Применен эффект масленая краска
• Эффект красок
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