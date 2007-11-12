Приблизить фотографию автомобиля к студийному фото
Добавлена292 просмотра
16 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: приблизить предоставленную фотографию автомобиля к студийному фото.
Время: 4 часа.
Программы: Photoshop.
Выполненные этапы:
-обтравлен контур автомобиля, убран фон и просветы фона в окнах
-удалены сильно-выраженные отражения на автомобиле
-убранны пассажиры
-убран номерной знак
-автомобиль "остановлен"