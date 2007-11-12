Приблизить фотографию автомобиля к студийному фото

Добавлена
16 лет назад
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Задача: приблизить предоставленную фотографию автомобиля к студийному фото.

Время: 4 часа.

Программы: Photoshop.

Выполненные этапы:

-обтравлен контур автомобиля, убран фон и просветы фона в окнах

-удалены сильно-выраженные отражения на автомобиле

-убранны пассажиры

-убран номерной знак

-автомобиль "остановлен"