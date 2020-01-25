Продающий БАННЕР. Хэллоуин!

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 «HALLOWEEN QUEST»

🔥 Сегодня в 13.00 на пятом этаже «З» начинается «HALLOWEEN QUEST». На нем вы сможете погрузиться в мир VR, пройти фото-зону, и даже потренироваться в тушении пожаров! Число мест ограничено, но если вы хоть как-то соответствуете дресс-коду, то пройдете.

ТОП 3 КВЕСТА:

1⃣ “Beat saber” (Игра виртуальной реальности). Вам оденут VR очки и дадут 2 джойстика. Каждый игрок набирает очки, которые влияют на общий результат команды.

2⃣ «Комната с Пэнни Вайзом». Непростой квэст.. Тут надо знать содержание фильмов "Оно".

3⃣ «Фильмы ужасов». 13 минут вы будете любоваться пятью лучшими отрывками из фильмов ужасов! Во время просмотра нужно правильно соединить названия фильмов и отрывки между собой.

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