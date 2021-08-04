Ретушь фотографий

Меня зовут Оля, и я - ретушер.Вы можете заказать обработку ваших фотографий и быть уверенными в результате.Услуги которые я предоставляю:

Техническая ретушь (удаление предметов, других людей, надписей и др., обтравка (вырезание) людей и предметов с последующей заменой фона и т. п.)

Базовая ретушь (простая ретушь направленная на улучшение качества снимка: свето- и цветокоррекция, устранение явных дефектов на фотографии, легкая ретушь кожи, пластика, удаление лишних объектов)

High end ретушь (более сложная ретушь, детальная проработка всего снимка: работа с цветом и светом, тщательная ретушь кожи, волос, одежды, фона, пластика и т.д.)

Обработка фото для Instagram (легкая ретушь, удаление лишних предметов, коррекция фигуры, работа со светом и цветом)