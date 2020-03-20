Ретушь., цветокоррекция, пластика, частотка

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Владею Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Ответственна,внимательна, постоянно обучаюсь.
Делаю цветокоррекцию, пластику, отбеливание.
Работаю с масками, частотным разложением, пакетной обработкой.
Закончила курсы по работе с Adobe Photoshop
Примеры мои работ на сайте https://balkovaj.com/
Интересует удаленная работа