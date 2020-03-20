Ретушь., цветокоррекция, пластика, частотка

Добавлена
4 года назад
95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Владею Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Ответственна,внимательна, постоянно обучаюсь.

Делаю цветокоррекцию, пластику, отбеливание.

Работаю с масками, частотным разложением, пакетной обработкой.

Закончила курсы по работе с Adobe Photoshop

Примеры мои работ на сайте https://balkovaj.com/

Интересует удаленная работа

 

 

 