Страница для Инстаграма

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Задача: Разработать оформление страници в Instagram. Подбор цветов для иконок и самого стиля. Разработка логотипа.
Было выполнено:
- Создание логотипа и подбор шрифта.
- Подбор цветовой палитры
- Создание иконок
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