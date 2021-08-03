Страница для Инстаграма

Добавлена
2 года назад
24 просмотра
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Задача: Разработать оформление страници в Instagram. Подбор цветов для иконок и самого стиля. Разработка логотипа.

Было выполнено:

- Создание логотипа и подбор шрифта.

- Подбор цветовой палитры

- Создание иконок

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