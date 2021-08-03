Оформление VK страници (Отопление)

Добавлена
2 года назад
16 просмотров
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Заказчик: Отопление частного дома

Было Сделано:

1. Оформление группы, а именно обложка, логотип, товары, виджеты.

2. Выполнена настройка группы, составлено описание и подобрано название группы для внутреннего поиска.

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