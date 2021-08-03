Таргетированная реклама (Межкомнатные двери)

Заказчик: Занимается производством и установкой Межкомнатных дверей.

В первую очередь был проведен анализ конкурентов, чтобы мы могли понимать лучше целевую аудиторию

Создали и настроили компании на Лид формы.

Разработали 3 видеокреативы и прописали текста для компании

В первый день запуска мы получили 22 лида. И это не предел.

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