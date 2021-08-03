Таргетированная реклама (Межкомнатные двери)
Добавлена17 просмотров
2 года назад
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Заказчик: Занимается производством и установкой Межкомнатных дверей.
В первую очередь был проведен анализ конкурентов, чтобы мы могли понимать лучше целевую аудиторию
Создали и настроили компании на Лид формы.
Разработали 3 видеокреативы и прописали текста для компании
В первый день запуска мы получили 22 лида. И это не предел.
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