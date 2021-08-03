Таргетированная реклама (Дасметал)

Заказчик: Дасметал - Изготовление арматуры и металлической сетки

В первую очередь был проведен анализ конкурентов, чтобы мы могли понимать лучше целевую аудиторию

Создали рекламу и настроили.

Создали 3 выдекреатива. Протестировали их, и выбрали 1 который дает результат.

Получили: 364 Лида по 0,64$.

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