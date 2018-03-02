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Цветокоррекция свадебных фотографий №2
- Цветокоррекция свадебной фотосессии с тонированием по инверсной комплиментарной схеме (желто-оранжевые средние тона)/бирюзово-голубые света).
- Приглушены второстепенные цвета;
- Скорректированы оттенки смежных цветов
- Свадебная серия смотрится целостно и гармонично;