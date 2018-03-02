Цветокоррекция свадебных фотографий №2

Добавлена
6 лет назад
108 просмотров
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Цветокоррекция свадебных фотографий №2

- Цветокоррекция свадебной фотосессии с тонированием по инверсной комплиментарной схеме (желто-оранжевые средние тона)/бирюзово-голубые света).

- Приглушены второстепенные цвета;

- Скорректированы оттенки смежных цветов

- Свадебная серия смотрится целостно и гармонично;