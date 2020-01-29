Вырезание фона и обработка!

Добавлена
4 года назад
307 просмотров
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Здравствуйте! Предлагаю такие работы, как вырезание фона и добавление объектов на фон.