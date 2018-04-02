Здравствуйте,я к вашим услугам.

Добавлена
6 лет назад
117 просмотров
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Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 20 лет. 

Умею: 

  • редактировать фотографии
  • редактировать текст
  • продвижение аккаунтов instagram
Так же преподаю репетитором для дошкольников.

С радостью вам помогу, не дорого.