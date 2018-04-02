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Здравствуйте,я к вашим услугам.
Обработка фотографий
Добавлена
6 лет назад
117 просмотров
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фриланс
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Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 20 лет.
Умею:
редактировать фотографии
редактировать текст
продвижение аккаунтов instagram
Так же преподаю репетитором для дошкольников.
С радостью вам помогу,
не дорого.
960x960
319 КБ
960x960
320 КБ
Кристина Анненкова
Kristinomi
Была
6 лет назад
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