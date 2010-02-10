(en>ru) основные положения индуизма. Перевод текста для индуистской религиозной организации "Вишва Дхарма Мандалам", Нью-Йорк, США. http://ramakrishnananda.com

"Основные положения религии – это положения, формирующие мысли, чувства, поступки и отношение ее последователей к окружающему миру и другим людям.

1. Все последователи ортодоксального индуизма верят в единого Бога, который есть единственная действительность, одновременно трансцендентная и имманентная, столь же творец, сколь и творение. Разные воплощения, такие как Шива, Господь Рама, Кришна и т.д. – не более, чем разные ипостаси единой действительности, единого всемогущего, всеведующего и вездесущего Бога. Эту тайну возможно познать лишь через прямое причащение Богу".