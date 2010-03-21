En>ru Статья о двух картинах Евгения Козлова

http://www.e-e.eu/Igor_Valera/index.htm

Перевод статьи о двух картинах Евгения Козлова. В статье описана композиция работ и анализируется их значение.

"Внешнее сходство с фотографией еще усиливается благодаря применению эффекта черно-белого негатива, где темное и светлое меняются местами. Козлов обозначает объем тела при помощи тонких контуров и штрихов. Несмотря на использование белой масляной краски, в работах сохраняется нервная поспешность карандашного рисунка. Лишь в нескольких местах более мягкие и правильные мазки белого создают тени настолько легкие, что сквозь них просвечивает глубокая чернота фона. Это «натуральный» черный с едва заметным геометрическим рисунком, которого художник добился, склеив вместе достаточно большое число светонепроницаемых пакетов от фотобумаги, на которой он раньше печатал фотографии".