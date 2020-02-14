Образование получил за рубежом (Польша, США)

Знание языков: английский, польский, немецкий, испанский, китайский, французский.

Услуги: переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов и т.д.

Своевременность и грамотность гарантирую.