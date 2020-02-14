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Образование получил за рубежом (Польша, США)
Знание языков: английский, польский, немецкий, испанский, китайский, французский.
Услуги: переводы, корректировка, обучение по Skype, рерайт и SEO-копирайт, а также выполняю перевод и озвучку фильмов, видеороликов и т.д.
Своевременность и грамотность гарантирую.
Blockchain.docx
2 МБ
Статья 2.docx
14 КБ