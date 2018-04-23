Архитектура уникального зодчего Антонио Гауди

Добавлена
6 лет назад
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Архитектура уникального зодчего Антонио Гауди, которого называют "самым гениальным архитектором",

"величайшим каталонцем", явилась одним из феноменов культуры ХХ

века.

La arquitectura del notablearquitecto Antonio Gaudí, al que llamaban "el arquitecto más

ingenioso" o "el catalán más grande", fue uno de los fenómenos

de la cultura del siglo XX.  

Архитектура уникального зодчего Антонио Гауди(ES).docx
12 КБ
Архитектура уникального зодчего Антонио Гауди.docx
13 КБ