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Архитектура уникального зодчего Антонио Гауди, которого называют "самым гениальным архитектором",
"величайшим каталонцем", явилась одним из феноменов культуры ХХ
века.
La arquitectura del notablearquitecto Antonio Gaudí, al que llamaban "el arquitecto más
ingenioso" o "el catalán más grande", fue uno de los fenómenos
de la cultura del siglo XX.