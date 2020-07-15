Я стал переводчиком в далёком 2015 г., когда ещё учился в бакалавриатуре Андижанского Машинастроительного института. В один прекрасный день, придя в университет, я увидел объявление о конкурсе технического перевода с главным призом 4000000 сум. Стипендия бакалавра в то время составляла что-то порядка 400000сум :-(. Конкурс я выиграл, чем горжусь до сих пор. Однако что-то мне подсказывает, что мой путь попадания в переводчики несколько нетипичен, поэтому я постараюсь изложить алгоритм, который подойдёт большей части моих будущих коллег.