Я профессиональный переводчик с профильным образованием. (Факультет иностранной филологии).
Мои рабочие языки: английский, русский, корейский.
Опыт работы переводчиком - более 7 лет.
Мои навыки:
- перевод
- вычитка
- редактирование текста
- делать чёткие слайды в РРТ
- озвучка
- транскрибирование
- копирайтинг
Что я перевожу:
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)
- IT тексты
- Игры/Приложения
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- сайты
- сертификаты
- отчеты
- письма
- новости
- тексты о путешествиях/моде
- презентации
- аудио/видео файлы
Инструменты, которые я использую:
- Microsoft Word / Excel / PowerPoint
- Abbyy Fine Reader
- Adobe Acrobat Pro DC
- Adobe Photoshop
- онлайн словари
- Subtitle edit
Я могу:
- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;
- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;
Я учился в на магистратуре на программе "Двойного диплома" почти 3 года, где я улучшил свои навыки английского и корейского языка.
Работал устным последовательным техническим переводчиком на фармацевтическом заводе "Макро фарм" на протяжении 1,5 года. (полгода с корейцами (корейский), ). Специфика: По производству шпрцов инъекционных (однократного применения).
Работал устным переводчиком в институте когда пришли послы из Португалии - 1месяц.
Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.
Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.
Смотрите мое портфолио / работы ниже.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: @Honest_96 (+998937874466) - наиболее предпочтительный вариант общения.
Viber/whatsapp: +99893787446
Методы оплаты:
- Вебмани
- Western Union
- MoneyGram
- Яндекс деньги
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