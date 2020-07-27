Все мы принадлежим только Аллаху, и к нему мы вернёмся.

Я профессиональный переводчик с профильным образованием. (Факультет иностранной филологии).

Мои рабочие языки: английский, русский, корейский.

Опыт работы переводчиком - более 7 лет.

Мои навыки:

- перевод

- вычитка

- редактирование текста

- делать чёткие слайды в РРТ

- озвучка

- транскрибирование

- копирайтинг

Что я перевожу:

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)

- IT тексты

- Игры/Приложения

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- сайты

- сертификаты

- отчеты

- письма

- новости

- тексты о путешествиях/моде

- презентации

- аудио/видео файлы

Инструменты, которые я использую:

- Microsoft Word / Excel / PowerPoint

- Abbyy Fine Reader

- Adobe Acrobat Pro DC

- Adobe Photoshop

- онлайн словари

- Subtitle edit

Я могу:

- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;

- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;

Я учился в на магистратуре на программе "Двойного диплома" почти 3 года, где я улучшил свои навыки английского и корейского языка.

Работал устным последовательным техническим переводчиком на фармацевтическом заводе "Макро фарм" на протяжении 1,5 года. (полгода с корейцами (корейский), ). Специфика: По производству шпрцов инъекционных (однократного применения).

Работал устным переводчиком в институте когда пришли послы из Португалии - 1месяц.

Я стараюсь делать высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.

Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.

Смотрите мое портфолио / работы ниже.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: @Honest_96 (+998937874466) - наиболее предпочтительный вариант общения.

Viber/whatsapp: +99893787446

Методы оплаты:

- Вебмани

- Western Union

- MoneyGram

- Яндекс деньги