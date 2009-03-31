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Літо

Літо — це найтепліша з чотирьох помірних пір року, які також включають зиму, весну та осінь. Воно настає між весною та осінню. Літо відоме найдовшими днями та найкоротшими ночами. Початок сезонів у різних культурах визначається по-різному, залежно від астрономії та регіональної метеорології. Проте, коли в південній півкулі літо, то в північній — зима, і навпаки. Літо традиційно асоціюється зі спекотною сухою погодою, але це не завжди так. Наприклад, у багатьох регіонах тропіків і субтропіків вологий сезон припадає саме на літо. Під час літа в тропічних і субтропічних океанах формуються тропічні циклони. У внутрішніх районах континентів грози найчастіше супроводжуються градом після обіду або ввечері. У школах та університетах літні канікули дозволяють скористатися теплою погодою та довшими днями.

Люди користуються теплою температурою влітку, проводячи більше часу на вулиці. У цей період популярними стають поїздки на пляж, пікніки. Влітку також грають у різні види спорту, зокрема крикет, волейбол, скейтбординг, бейсбол, софтбол, футбол, теніс, водне поло. Водні лижі — це особливо літній...