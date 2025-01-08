Я пропоную професійні послуги з перекладу з української та російської мов на словацьку, а також зворотно. Моя мета — забезпечити точність і високий рівень перекладу, враховуючи мовні нюанси та контекст.

Я надаю наступні послуги:

Переклад текстів будь-якої тематики (бізнес, технічні, юридичні, маркетингові матеріали тощо);

Адаптація контенту для словацького ринку;

Коректура та редагування перекладених текстів;

Переклад документів, статей, листів та інших матеріалів.

Я гарантую швидкий і якісний переклад, який відповідає вашим вимогам і зберігає зміст та стиль оригіналу.

Звертайтесь, і я з радістю допоможу вам з точним та професійним перекладом!