Переклад книги з рус на англ (відривок)
Переводы
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3 месяца назад
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Це короткий відривок мого ручного перекладу з Рос мови на Англійську.
Переклад літературний. Оформлення за побажанням замовника.
Ціна від 300 грн за стр А4. (120 грн за 0,5 А4)
Срок роботи від 40хв-1 години починаючи з 1 сторінки А4. (Все залежить від черги)
Уточнюю, що переклад ручний і це займає час.
Переклад книги.docx
13 КБ