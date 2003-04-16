Переклад книги з рус на англ (відривок)

Переводы
Добавлена
3 месяца назад
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Це короткий відривок мого ручного перекладу з Рос мови на Англійську.

Переклад літературний. Оформлення за побажанням замовника.

Ціна від 300 грн за стр А4. (120 грн за 0,5 А4)

Срок роботи від 40хв-1 години починаючи з 1 сторінки А4. (Все залежить від черги)

Уточнюю, що переклад ручний і це займає час.

Переклад книги.docx
13 КБ