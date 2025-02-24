Привіт! Я – досвідчений перекладач. Пропоную якісний переклад текстів різного рівня складності:
✅ Мови:
Українська ⇄ Англійська
Російська ⇄ Англійська
Українська ⇄ Російська
✅ Послуги:
Переклад загальних, технічних, медичних, юридичних текстів
Локалізація сайтів, додатків, контенту
Вичитка, редагування, адаптація під цільову аудиторію
Робота з CAT-інструментами (Trados, Smartcat, Memsource тощо)
✅ Чому варто обрати мене:
Грамотно, без машинного перекладу
Дотримання термінів
Конфіденційність
Індивідуальний підхід до кожного проєкту
📌 Завжди відкритий до довгострокової співпраці.