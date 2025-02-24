Перекладач

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день назад
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Привіт! Я – досвідчений перекладач. Пропоную якісний переклад текстів різного рівня складності:

Мови:

  • Українська ⇄ Англійська

  • Російська ⇄ Англійська

  • Українська ⇄ Російська

Послуги:

  • Переклад загальних, технічних, медичних, юридичних текстів

  • Локалізація сайтів, додатків, контенту

  • Вичитка, редагування, адаптація під цільову аудиторію

  • Робота з CAT-інструментами (Trados, Smartcat, Memsource тощо)

Чому варто обрати мене:

  • Грамотно, без машинного перекладу

  • Дотримання термінів

  • Конфіденційність

  • Індивідуальний підхід до кожного проєкту

📌 Завжди відкритий до довгострокової співпраці.