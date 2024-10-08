Маю багаторічний досвід роботи в сфері перекладу текстів різної складності та тематики, а також у написанні статей, оглядів і контенту для різних платформ. Пропоную якісні та точні переклади, глибоке розуміння стилю і структури мови, а також вміння адаптувати контент під аудиторію. Спеціалізуюсь на художньому, технічному, юридичному, маркетинговому перекладі та створенні унікальних текстів
Послуги, які пропоную:
Письмові переклади з/на англійську, українську, французьку, російську
Адаптація текстів для різних цільових аудиторій.
Написання статей, блогів, оглядів та іншого контенту
Редагування і коректура текстів
Основні навички:
Вільне володіння українською, англійською мовами
Відмінне знання стилістики, граматики та орфографії
Робота з великим обсягом тексту в стислі терміни
Вміння передавати зміст та емоційний тон оригіналу
Досвід роботи з різноманітними тематиками: від технічної документації до художніх творів