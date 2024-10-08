Маю багаторічний досвід роботи в сфері перекладу текстів різної складності та тематики, а також у написанні статей, оглядів і контенту для різних платформ. Пропоную якісні та точні переклади, глибоке розуміння стилю і структури мови, а також вміння адаптувати контент під аудиторію. Спеціалізуюсь на художньому, технічному, юридичному, маркетинговому перекладі та створенні унікальних текстів

Послуги, які пропоную:

Письмові переклади з/на англійську, українську, французьку, російську

Адаптація текстів для різних цільових аудиторій.

Написання статей, блогів, оглядів та іншого контенту

Редагування і коректура текстів

Основні навички: