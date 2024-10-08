Переклади

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7 месяцев назад
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profesijnerezyume.docx
17 КБ
usinguniversaldesign_x5qjumii.zig.docx
48 КБ
research_fellowship_for_top_ukrainian_students_at__po52vxrd.q3b.docx
18 КБ
usinguniversaldesign_x5qjumii.zig.docx
48 КБ

Маю багаторічний досвід роботи в сфері перекладу текстів різної складності та тематики, а також у написанні статей, оглядів і контенту для різних платформ. Пропоную якісні та точні переклади, глибоке розуміння стилю і структури мови, а також вміння адаптувати контент під аудиторію. Спеціалізуюсь на художньому, технічному, юридичному, маркетинговому перекладі та створенні унікальних текстів

Послуги, які пропоную:

  • Письмові переклади з/на англійську, українську, французьку, російську

  • Адаптація текстів для різних цільових аудиторій.

  • Написання статей, блогів, оглядів та іншого контенту

  • Редагування і коректура текстів

Основні навички:

  • Вільне володіння українською, англійською мовами

  • Відмінне знання стилістики, граматики та орфографії

  • Робота з великим обсягом тексту в стислі терміни

  • Вміння передавати зміст та емоційний тон оригіналу

  • Досвід роботи з різноманітними тематиками: від технічної документації до художніх творів