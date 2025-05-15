Перекладування

Це переклад однієї з роботи

Привіт! Мене звати Боб, я живу в одному з великих міст США. Ідучи до школи, я побачив натовп зайнятих людей, які завжди кудись поспішають, багато машин, особливо в годинний пік. Все це створює шум, бруд і забруднення. Мої батьки працюють в одному з офісів в центрі нашого міста. Тут багато високооплачуваної роботи, але міське життя теж дороге! У вихідні ми з батьками відвідуємо музеї, кінотеатри, їмо в модних ресторанах, ходимо в улюблений мамин театр або просто відпочиваємо в парку. Я не ходжу один, тому що у великих містах багато злочинців. Але якщо вам подобається азарт міста, приходьте в гості і ми проведемо наш час разом!!!