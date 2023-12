Перевод (англ.-рус.) требований к ТБ

Перевод требований к ТБ инженерных работ (с англ.яз. на рус.яз)

4. ТРЕБОВАНИЯ

4.1 ОБЩИЕ

4.1.1 Поставщик выполняет работы по проекту (IPCI) в соответствии с законами и нормами РК, правилами,спецификациями, процедурами и стандартами Покупателя и Подрядчика.

4.1.2 Поставщик принимает свою собственную систему управления ТБ и ООС для организации тренингов сотрудников,

обеспечивая определенный инструктаж по ТБ и ООС в сфере геотехнической и топографической деятельности и непрерывный контроль ТБ и ООС.

4.1.3 Поставщик обеспечивает позицию штатного менеджера ТБ и ООС и инженера ТБ и ООС и несет ответственность за контроль менеджмента ТБ и ООС на участке.

4.1.4 Поставщик разрабатывает свою собственную документацию по ТБ и ООС в письменном виде до получения

одобрения на начало работ. Поставщик предоставляет документацию Покупателю для ознакомления, в противном случае Поставщик не допускается к работам на участке.

4.1.5 Поставщик предоставляет оборудование и установки, аппаратуру защиты окружающей среды, предупреждающие

огни, сигнальные лампы и другое оборудование ТБ и ООС, необходимые для безопасного выполнения работ в соответствии с действующим законодательством и требованиями в области ТБ и ООС.

4.1.6 Поставщик должен удостовериться, что персонал ознакомлен и следует правилам ТБ и ООС по проекту (IPCI) на участке работ, а также удостоверяется в том, что наблюдатели Поставщика квалифицированны и прошли соответствующую подготовку.

4.1.7 Поставщик должен известить сотрудников, что:

- производство, распространение или продажа, предложение продать, купить, использовать, передача и владение

нелегальными веществами запрещено во время нахождения на участке Проекта;

- сотрудникам на время нахожденияна территории участка Проекта запрещено находиться под действием алкоголя;

- любой сотрудник, уличенный в нарушении данных правил или в случае отказа от досмотра, будет удален.

