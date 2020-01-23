Перевод статьи о NFT на китайский язык

Добавлена
4 года назад
193 просмотра
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НАША СТАТЬЯ НА КИТАЙСКОМ:

https://drive.google.com/drive/folders/1IFjaQSYFFygJUxKXfLr-rrODP2EgdYCX

БОЛЬШЕ РАБОТ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ:

https://drive.google.com/drive/folders/1FmC1Bv152oVS-urrakSZiAKrMMLT03aN
кит.docx
17 КБ