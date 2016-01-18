Перевод текста с русского на испанский

Порт Авентура заслуживает главного внимания на Коста Дорада, именно из за него тысячи туристов каждый год

отправляются в этот уголок Испании. Порт Авентура шестой по своей

посещаимости парк в Европе и его атракционы завоевывали множество наград

и премий. Порт Авентура открыт круглый год но именно летом когда

происходит все волшебство, спектакли, концерты, магия, все это оживает с

в начале июня и длится до конца сентября. Парк , состоит из

тематического парка «PortAventura Park», аквапарка «Costa Caribe Aquatic Park».

PortAventura Park — это та часть парка разделена по тематическим площадкам как: Полинезия, Китай, Дикий запад, Мексико, на которых расположены тематические атракционы в соответствующих декорациях таких как: Шамбала, Стампида, Каноэ и тд.

это та часть парка разделена по тематическим площадкам как: Полинезия, Китай, Дикий запад, Мексико, на Costa Caribe Aquatic Park — это аквапарк со множеством водяных горок и развлечений.

В летниий период в парке довольно болшая посещаемость поэтому вам придется обзавестись терпением, так как можно

простоять только на один атракцион более полутара часа. Лучшее время

года когда еще не так много туристов и возможно насладиться пляжем это

июнь или сентябрь не такие большие очереди и солнце и море вас согреют.

Те туристы которые приехали сюда впервые в основном все думают так: «С

утра пойду на пляж и после обеда в Порт Авентуру..» Нет!!! В порт Авентуру нужно идти на весь день! Иначе просто ничего не успеете! К тому же в Парке множество ресторанов и баров где вы без проблем

сможете перекусить или можете взять с собой еду или бутерброды и вы без

проблем найдете место где вы спокойно можете отдохнуть и перекусить.