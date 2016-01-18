Перевод текста с русского на испанский

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Порт Авентура заслуживает главного внимания на Коста Дорада, именно из за него тысячи туристов каждый год
отправляются в этот уголок Испании. Порт Авентура шестой по своей
посещаимости парк в Европе и его атракционы завоевывали множество наград
и премий. Порт Авентура открыт круглый год но именно летом когда
происходит все волшебство, спектакли, концерты, магия, все это оживает с
в начале июня и длится до конца сентября. Парк , состоит из
тематического парка «PortAventura Park», аквапарка «Costa Caribe Aquatic Park».
- PortAventura Park — это та часть парка разделена по тематическим площадкам как: Полинезия, Китай, Дикий запад, Мексико, на
которых расположены тематические атракционы в соответствующих декорациях
таких как: Шамбала, Стампида, Каноэ и тд.
- Costa Caribe Aquatic Park — это аквапарк со множеством водяных горок и развлечений.
простоять только на один атракцион более полутара часа. Лучшее время
года когда еще не так много туристов и возможно насладиться пляжем это
июнь или сентябрь не такие большие очереди и солнце и море вас согреют.
Те туристы которые приехали сюда впервые в основном все думают так: «С
утра пойду на пляж и после обеда в Порт Авентуру..» Нет!!! В порт Авентуру нужно идти на весь день! Иначе просто ничего не успеете! К тому же в Парке множество ресторанов и баров где вы без проблем
сможете перекусить или можете взять с собой еду или бутерброды и вы без
проблем найдете место где вы спокойно можете отдохнуть и перекусить.