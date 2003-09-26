Переводчик тексту:
Ukrainian,Russian,English,Chinese,
Korean.
Зразок:
образец:
example:
范例:
예시:
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UK
Ви кидаєте мені свій текст, який потрібно перевести на таких мовах: англійська, українська, російська,
корейська,китайська.
RU
Вы отправляете мне свой текст, который нужно перевести на такие языки: английский, украинский, русский, корейский, китайский.
ENG
You send me your text that needs to be translated into the following languages:
English, Ukrainian, Russian, Korean, Chinese.
CN
您将发送给我需要翻译成以下语言的文本：英语、乌克兰语、俄语、韩语、中文。
KR
귀하가 보내는 텍스트는 다음 언어로 번역되어야 합니다: 영어, 우크라이나어, 러시아어, 한국어, 중국어.