Переводчик тексту:

Ukrainian,Russian,English,Chinese,

Korean.

Зразок:

образец:

example:

范例:

예시:

UK

Ви кидаєте мені свій текст, який потрібно перевести на таких мовах: англійська, українська, російська,

корейська,китайська.

RU

Вы отправляете мне свой текст, который нужно перевести на такие языки: английский, украинский, русский, корейский, китайский.

ENG

You send me your text that needs to be translated into the following languages:

English, Ukrainian, Russian, Korean, Chinese.

CN

您将发送给我需要翻译成以下语言的文本:英语、乌克兰语、俄语、韩语、中文。

KR

귀하가 보내는 텍스트는 다음 언어로 번역되어야 합니다: 영어, 우크라이나어, 러시아어, 한국어, 중국어.