В этой статье рассказывается про новый жанр игры, а именно стелс (Stealth). Говорится о том, что придаёт изюминку этому жанру, что для него характерно, а также тенденции её развития. Также говорится о недостатках этого жанра.Что должно быть сделано, для того, чтобы в игры этого жанра постоянно хотелось играть.