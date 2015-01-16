Точные переводы для Вас

Переводческое дело - точная интерпретация текста иностранного языка на носитель языка, учитывающая языковые и культурные особенности обоих языков. Мои преимущества: скорость печатания, быстрая адаптация к дифферентным стилям обоих языков, совершенное владение русским языком, владение английским языком на уровне advanced, ежедневная практика с носителями языка, деловые отношения в качестве переводчика с международными компаниями и т.д.