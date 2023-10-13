Верстка. Перевод с рус на укр. в текстовый формат. Печать документов.
Переводы
Добавлена8 просмотров
2 месяца назад
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Здесь перевод с русского языка на украинский. Работа выполнялась вручную, в печатном виде. Таких документов выполнено 8 разделов, в каждом из которых по 5-6 документов. В документах страниц от 1-6. Печать осуществлялась с видео обучений.