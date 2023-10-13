Верстка. Перевод с рус на укр. в текстовый формат. Печать документов.

Переводы
Добавлена
2 месяца назад
8 просмотров
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Здесь перевод с русского языка на украинский. Работа выполнялась вручную, в печатном виде. Таких документов выполнено 8 разделов, в каждом из которых по 5-6 документов. В документах страниц от 1-6. Печать осуществлялась с видео обучений.

Розділ 1. 1. Вступ..docx
8 КБ
Розділ 1. 3. Нотатка до завдань.docx
7 КБ
Розділ 1. 2. ВАЖЛИВО! - Часті питання!.docx
8 КБ
Розділ 1. 7. Налаштовуємо інструменти розробки.docx
238 КБ
Розділ 1. 4. Створення Single Page Applications (SPA) за допомогою React.docx
237 КБ
Розділ 1. 2. Що таке React.js_.docx
239 КБ
Розділ 1. 3. Навіщо потрібно використовувати React_.docx
240 КБ
Розділ 1. 5. Альтернативи React (Angular, Vue).docx
238 КБ