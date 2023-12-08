Знаки зодіаку переклад на італійську мову
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15 дней назад
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Роботу про виникнення знаків зодіаку я переклала з української на італійську мову. Тому виставила українську версію роботи і італійську. Рада буду якщо вам сподобається моя робота. Звертайтесь, буду рада допомогти!