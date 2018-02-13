- приобретение навыков сглаживания конфликтных ситуаций при общении с клиентами;

- презентация услуг клиентам «не навязывая»;

- индивидуальное обучение телефонным продажам;

- отработка навыков и умений общения с клиентами у менеджеров по работе с клиентами;

- навыкам ведения переговоров с клиентами;

- общению с покупателями;

- умению вести личные деловые беседы;

- постановке задач;

- навыкам наставничества и процессу наставничества;

- процессу обучения, передачи знаний;

- проведению собеседований;

- адаптации новичков, введению в должность;

- процессу подбора персонала, оценки, обучения;

- умению мотивировать, оценивать работу и доводить результаты оценки;

- по корпоративной культуре;

- на знакомство и сплочение коллектива;

- устранение негативных эмоций;

- умению общаться с сотрудниками, выстраивать рабочие, комфортные отношения;

- «Хочу быть руководителем»

- «Индивидуальный подход к выстраиванию своей организации».

Консультации: «Как увидеть и внедрить необходимые направления для развития производства»

Проведение обучения и работы (коуч -сессии) с «проблемными» начальниками отделов;

http://vk.com/id350417861

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