Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- приобретение навыков сглаживания конфликтных ситуаций при общении с клиентами;
- презентация услуг клиентам «не навязывая»;
- индивидуальное обучение телефонным продажам;
- отработка навыков и умений общения с клиентами у менеджеров по работе с клиентами;
- навыкам ведения переговоров с клиентами;
- общению с покупателями;
- умению вести личные деловые беседы;
- постановке задач;
- навыкам наставничества и процессу наставничества;
- процессу обучения, передачи знаний;
- проведению собеседований;
- адаптации новичков, введению в должность;
- процессу подбора персонала, оценки, обучения;
- умению мотивировать, оценивать работу и доводить результаты оценки;
- по корпоративной культуре;
- на знакомство и сплочение коллектива;
- устранение негативных эмоций;
- умению общаться с сотрудниками, выстраивать рабочие, комфортные отношения;
- «Хочу быть руководителем»
- «Индивидуальный подход к выстраиванию своей организации».
Консультации: «Как увидеть и внедрить необходимые направления для развития производства»
Проведение обучения и работы (коуч -сессии) с «проблемными» начальниками отделов;
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