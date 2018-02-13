Личностный рост- развитие внутренних возможностей(ресурсов): определение и вскрытие их. Обретение внутренней уверенности «Я могу», «У меня это получается». Для тех, кто хочет изучить себя, значительно повысить уровень дохода, быть успешным, востребованным и получать удовольствия. Возможность обучения эффективности (отработки навыков и качеств ) для стремительного карьерного движения. Умение обходить проблемные ситуации, т.е знать реальный расклад по ситуации и совершать верные действия. Вы четко знаете: кем Вам быть, и что Вам делать, свой потенциал на рынке труда, и где Вы максимально успешны, сколько готов за Вас заплатить работодатель и к какой цифре нужно стремиться. Выдаются и отрабатываются на практике эффективные психологические техники.

Индивидуальное консультирование- коучинг.(стоимость определяется индивидуально)

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