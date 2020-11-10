ОПЫТ РАБОТЫ
2001 — по настоящее время.
Бизнес- психолог
Возьму неперспективную компанию для развития, через пол года будет перспективной.
Практика в направлении психология
Консультационная работа в области управления персоналом и коуч сессии. (а также подбор (Стараюсь подбирать душевный коллектив)/ оценка персонала, разработка регламентирующих документов, внедрение; выявление настроя персонала )
Работа ведется в организациях с разными направлениями деятельности.
- Стимул для руководителя.
- Организация отдела персонала с нуля.
- Разработана и прописана стратегия/политика развития персонала, орг. структуры.
- Проведена аттестация персонала от специалистов до топов.
- Внедрена программа управления карьерой, выделен кадровый резерв.
- Выявлен социально-психологический климат.
- Выстроено доверительное отношение между управлением и отделом персонала.
- Разработана и внедрена материальная и нематериальная мотивация для торгового персонала, технических специалистов и производства.
- Внедрены и организованы корпоративные мероприятия
Обучение:
- приобретение навыков сглаживания конфликтных ситуаций при общении с клиентами;
- презентация услуг клиентам «не навязывая»;
- индивидуальное обучение телефонным продажам;
- отработка навыков и умений общения с клиентами у менеджеров по работе с клиентами;
- навыкам ведения переговоров с клиентами;
- общению с покупателями;
- умению вести личные деловые беседы;
- постановке задач;
- навыкам наставничества и процессу наставничества;
- процессу обучения, передачи знаний;
- проведению собеседований;
- адаптации новичков, введению в должность;
- процессу подбора персонала, оценки, обучения;
- умению мотивировать, оценивать работу и доводить результаты оценки;
- по корпоративной культуре;
- на знакомство и сплочение коллектива;
- устранение негативных эмоций;
- умению общаться с сотрудниками, выстраивать рабочие, комфортные отношения;
- «Хочу быть руководителем»
- «Индивидуальный подход к выстраиванию своей организации».
Консультации: «Как увидеть и внедрить необходимые направления для развития производства»
ОБРАЗОВАНИЕ Уральский государственный университет
Специальность: педагог-психолог с высшим профессиональным образованием
Подробная рабочая информация по видам работ и результаты
видео из личной практики: https://m.youtube.com/watch?v=TqXL-lALW8o
https://m.youtube.com/watch?v=wHEqX3dCvG0
Портфолио
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