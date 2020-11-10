Бизнес-психолог, рекрутер

ОПЫТ РАБОТЫ

2001 — по настоящее время.

Бизнес- психолог

Возьму неперспективную компанию для развития, через пол года будет перспективной.

Практика в направлении психология

Консультационная работа в области управления персоналом и коуч сессии. (а также подбор (Стараюсь подбирать душевный коллектив)/ оценка персонала, разработка регламентирующих документов, внедрение; выявление настроя персонала )

Работа ведется в организациях с разными направлениями деятельности.

- Стимул для руководителя.

- Организация отдела персонала с нуля.

- Разработана и прописана стратегия/политика развития персонала, орг. структуры.

- Проведена аттестация персонала от специалистов до топов.

- Внедрена программа управления карьерой, выделен кадровый резерв.

- Выявлен социально-психологический климат.

- Выстроено доверительное отношение между управлением и отделом персонала.

- Разработана и внедрена материальная и нематериальная мотивация для торгового персонала, технических специалистов и производства.

- Внедрены и организованы корпоративные мероприятия

Обучение:

- приобретение навыков сглаживания конфликтных ситуаций при общении с клиентами;

- презентация услуг клиентам «не навязывая»;

- индивидуальное обучение телефонным продажам;

- отработка навыков и умений общения с клиентами у менеджеров по работе с клиентами;

- навыкам ведения переговоров с клиентами;

- общению с покупателями;

- умению вести личные деловые беседы;

- постановке задач;

- навыкам наставничества и процессу наставничества;

- процессу обучения, передачи знаний;

- проведению собеседований;

- адаптации новичков, введению в должность;

- процессу подбора персонала, оценки, обучения;

- умению мотивировать, оценивать работу и доводить результаты оценки;

- по корпоративной культуре;

- на знакомство и сплочение коллектива;

- устранение негативных эмоций;

- умению общаться с сотрудниками, выстраивать рабочие, комфортные отношения;

- «Хочу быть руководителем»

- «Индивидуальный подход к выстраиванию своей организации».

Консультации: «Как увидеть и внедрить необходимые направления для развития производства»

ОБРАЗОВАНИЕ Уральский государственный университет

Специальность: педагог-психолог с высшим профессиональным образованием

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://vk.com/id350417861

Подробная рабочая информация по видам работ и результаты

видео из личной практики: https://m.youtube.com/watch?v=TqXL-lALW8o

https://m.youtube.com/watch?v=wHEqX3dCvG0

https://m.youtube.com/watch?v=9Ro6NRpgUkM