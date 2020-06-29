Что это такое?

Консультация по управлению персоналом — предоставление аналитической информации руководителю (обьёмное виденье). Ответы на волнующие вопросы с разъяснением, расшифровкой ситуации. При необходимости прорабатывается и предоставляется эффективное решение управленческой задачи, на сформулированный руководителем запрос.

Коучинг — рекомендации, экспертное мнение и виденье, обратная связь — сопровождение руководителя в ходе следования рекомендациям по решению управленческой задачи.

В чем заключается консультация и коучинг по управлению персоналом?

Руководитель определяет управленческую задачу, решение которой хочет получить с помощью Консультанта. Консультант анализирует информацию в ходе изучения ситуации, документов, интервью с сотрудниками, изучения бизнес-процессов, готовит рекомендации по возможным методам решения управленческой задачи. Если требуется коучинг — дает рекомендации в ходе решения управленческой задачи, вносит коррективы в процесс решения.

Какие задачи решаются?

Любые. Начиная от повышения эффективности руководителя, изменения мышления, например на обьёмное, определение основного смысла предприятия, перспективы итд, до улучшить качество сервиса, повысить производительность труда, улучшить исполнительскую дисциплину, снизить количество рекламаций, оптимизировать бизнес-процессы, оценка эффективности управления людскими ресурсами и т.д.

Что получает руководитель в результате консультации и коучинга?

Ответ на сформулированный вопрос, без домыслов и «белых» пятен. Расшифровка ситуации. Письменные рекомендации по решению управленческой задачи, устные рекомендации в ходе коучинга.

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДДЕРЖКУ.