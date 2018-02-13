Определение рода занятий (профессиональное) д ля поступающих в Вузы и в каком направлении развиваться уже работающим людям. Какие заложены возможности человека. Занимаясь своим любимым делом, человек ни дня не будет работать. Возможность определить индивидуальное направление развития ребенка. Развивать его в этом направлении, не тратя средства и время на множество не нужных ему кружков.

Очень большое количество людей, находятся в поисках себя на профессиональном поприще, тратя не один год на это. Разочаровываются в выбранном пути, начинают снова. А многие из-за страхов не смогли начать заново свою карьеру. А кому-то сомнения, отсутствие уверенности, поддержки не дают сделать шаг к своей мечте.

Это информация для тех, кто хочет знать наверняка и не тратить время жизни, эмоции на разочарования и бесконечный перебор.

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