Информация для толстушек: описание психо-эмоционального состояния, психологические особенности полного человека, причины полноты, объяснение их действий, причины нежелания избавляться от полноты (выгода).

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Все жизненные проблемы и по здоровью -находятся в голове (в мышлении, восприятии, в образе жизни).

Измените вышеперечисленное и вы изменитесь, Измениться качество вашей жизни и удовольствий.

При желании можно пообщаться с людьми, которые занимаются собой и изменились.

При изменении вышеперечисленного вес не набирается, он остается зафиксированным.

Если происходит у вас набор веса, значит делаете односторонний подход. Ваш внешний вид -это результат вашего мышления и образа жизни. Не возможно за несколько недель или за месяц сбросить большое кол-во кг. , чтобы не набрать ещё больше после. - это губительно для здоровья. Т.к невозможно за несколько недель или месяц переосмыслить, осознать поведение, мышление всей жизни, на это требуется время.

Например ,

Парень 25 лет. Вес 150кг. За 4 года сбросил 70кг., сейчас в 30 лет он весит 80кг. И выглядит на 25. А в 25 лет, его представительный и солидный вид определяли далеко за 30 лет.

150 кг. – это НЕ ВЕС, это СОСТОЯНИЕ. Это 150кг. эмоций – далеко не положительных (точнее комок проблем). Постоянный, непроходящий внутренний страх.

Психо-эмоциональное состояние: желание получать мгновенные результаты, не может ждать (терпеть), т.е отсутствует терпение. Наступает псих, нервозное, злобное состояние. И так во всём, если нет быстрого, видимого результата, то перестает совершать действия. Нападает лень и депрессия – это естественное состояние. Страдание от внутренней пустоты (одиночества), ежедневные попытки заполнить ее покупкой чужого внимания. Средство от одиночества - это наличие крупной суммы денег. Есть деньги- «я кому-то нужен», «я защищен», эмоции радости, величие. Не знает, что с собой делать, не знает, чего хочет именно ОН сам, чем ему заниматься, куда себя деть.

Стало:

Научился доводить начатое дело до конца. Определил, чем хочет заниматься, как в профессиональном плане – умение производить качественный результат, кропотливо искать причину поломки, качественно выполнять больший обьем работы за короткий промежуток времени, получать больше $ и эмоций в ответ, удовольствие от работы. Так и в хобби, занимается спортивными направлениями (волейбол, карате), танцами.

Отсутствие внутренней пустоты, чувства одиночества, бесконечного страха. Понимание, деньги – это возможности, а не смысл жизни, жизни в них нет. Познание эмоций радости от общения с родными, с природой. Познание самого себя, какой я? Возможность мыслить всесторонне и масштабно. Притягивает внимание своим внутренним состоянием, у людей возникает желание пообщаться, посоветоваться

Это комплексный подход. Для тех. кто реально хочет заняться собой, т.е уделить себе время и внимание. Понять себя, своё мышление. Для тех, кто хочет РАДОВАТЬСЯ: ЖИЗНИ, СЕМЬЕ, СЕБЕ, СВОЕМУ СОСТОЯНИЮ.

СОСТОЯНИЕ И ВРЕМЯ ЖИЗНИ не купишь ни за какие деньги.