Мои ответы на жизненные ситуации можно посмотреть на сайте "все психологи" ответы на проблемные вопросы

https://m.vk.com/id305698477

Это Ваша жизнь и только Вам решать какая она будет.

Решаемо всё, если есть настрой решать. Совершайте умные действия.

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Я профи в своём направлении. Ответы и консультации точечные.

В каждом Вашем слове заложена эмоционально-чувственная информация, весь внутренний мир.

Работаю с людьми, которые реально желают иметь результат и совершают действия на практике.

Излечимо всё, если излечимо Ваше сознание

Провожу очную консультацию (1000р), скайп -консультацию (5000р. 2ч.). Даю полный расклад по причине возникшей проблемы, Вашему окружению, ответ на вопрос: Кто Вы, какой психотип у Вас, цели Вашего окружения по отношению Вас. Рекомендации по выходу из проблемной ситуации.

Запись возможна по телефону, эл.почте, через личное сообщение, через вк.

Консультации по следующим направлениям:

Как внутренне успокоиться. Стать сексуальной, желанной ЖЕНЩИНОЙ. Решить проблемные моменты с либидо. (практическое направление. проблема решаема)

Ø Изучить свой внутренний мир: какой (ая) я? В какой среде я нахожусь (какова реальность вокруг меня) раскрыть свои внутренние возможности.

Ø Снимаю лягушачью шкуру, буду Леди. Женское достоинство. Умение подать себя (на работе и дома). Восприятие себя личностью, привлекательной женщиной, достойной хорошего отношения.

Ø Определить какой мужчина (женщина) мне нужен(а)? Какого психотипа.

Ø Как полюбить себя, своё тело.

Ø Почему я одна? Одинока.

Ø Не ничего не чувствую при половом акте.

Ø Научиться выстраивать отношения с близкими и на работе. Выстроить собственные границы в общении и отношении и научиться их отстаивать.

Ø Выявить причины, почему сформировалось негативное отношение ко мне. План действий, как это изменить (над чем нужно поработать, т.е работа над собой)

Ø Научиться выстраивать коммуникации с противоположным полом (легкость и простота в общении; умение слЫшать и слушать)

Ø Выявить причину неудач в отношениях. Выйти из хождения по кругу.

Ø Как вылезти из «под дивана» – состояния? Научиться общаться на равных.

Ø Меня гнобят. Что и как делать?

Ø Как перестать соревноваться и научиться жить эмоционально спокойно.

Ø Как создать уютную атмосферу в доме, эмоционально спокойную, семейные отношения доверительными, открытыми? Как всегда быть интересной и соблазнительной для мужа?

Ø Как избавиться от эмоционально загнанного состояния?

Ø Выявить причину неудачных трудоустройств.

Ø Как перестать быть «ломовой лошадью»? Научиться ценить себя и свой труд. Перестать обесценивать.

Ø Внутренний страх мамы (папы/ мужа/ начальника). Причины, как и что менять в себе.

Ø Мама проживает мою жизнь за меня.

Ø Я не воспринимаю мужчину/ мужа. Не уважаю.

Ø У меня нет сформированного понимания семьи. Не знаю, как должны строиться взаимоотношения внутри. Как должны распределяться обязанности. Зачем нужен ребенок? У меня нет желания уделять ему время и внимание.

Ø Не могу родить (забеременеть)

Ø Проблемы с воспитанием ребенка: ребенок неуправляем; родители для него не авторитет; зависимость от гаджетов; проблемы с коммуникациями с мальчиками/девочками; замкнутый ребенок; я постоянно кричу на ребенка; мне не нужен ребёнок, я от него устала.