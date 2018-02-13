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Это Ваша жизнь и только Вам решать какая она будет.
Решаемо всё, если есть настрой решать. Совершайте умные действия.
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Я профи в своём направлении. Ответы и консультации точечные.
В каждом Вашем слове заложена эмоционально-чувственная информация, весь внутренний мир.
Работаю с людьми, которые реально желают иметь результат и совершают действия на практике.
Излечимо всё, если излечимо Ваше сознание
Провожу очную консультацию (1000р), скайп -консультацию (5000р. 2ч.). Даю полный расклад по причине возникшей проблемы, Вашему окружению, ответ на вопрос: Кто Вы, какой психотип у Вас, цели Вашего окружения по отношению Вас. Рекомендации по выходу из проблемной ситуации.
Запись возможна по телефону, эл.почте, через личное сообщение, через вк.
Консультации по следующим направлениям:
- Как внутренне успокоиться. Стать сексуальной, желанной ЖЕНЩИНОЙ. Решить проблемные моменты с либидо. (практическое направление. проблема решаема)
Ø Снимаю лягушачью шкуру, буду Леди. Женское достоинство. Умение подать себя (на работе и дома). Восприятие себя личностью, привлекательной женщиной, достойной хорошего отношения.
Ø Определить какой мужчина (женщина) мне нужен(а)? Какого психотипа.
Ø Как полюбить себя, своё тело.
Ø Почему я одна? Одинока.
Ø Не ничего не чувствую при половом акте.
Ø Научиться выстраивать отношения с близкими и на работе. Выстроить собственные границы в общении и отношении и научиться их отстаивать.
Ø Выявить причины, почему сформировалось негативное отношение ко мне. План действий, как это изменить (над чем нужно поработать, т.е работа над собой)
Ø Научиться выстраивать коммуникации с противоположным полом (легкость и простота в общении; умение слЫшать и слушать)
Ø Выявить причину неудач в отношениях. Выйти из хождения по кругу.
Ø Как вылезти из «под дивана» – состояния? Научиться общаться на равных.
Ø Меня гнобят. Что и как делать?
Ø Как перестать соревноваться и научиться жить эмоционально спокойно.
Ø Как создать уютную атмосферу в доме, эмоционально спокойную, семейные отношения доверительными, открытыми? Как всегда быть интересной и соблазнительной для мужа?
Ø Как избавиться от эмоционально загнанного состояния?
Ø Выявить причину неудачных трудоустройств.
Ø Как перестать быть «ломовой лошадью»? Научиться ценить себя и свой труд. Перестать обесценивать.
Ø Внутренний страх мамы (папы/ мужа/ начальника). Причины, как и что менять в себе.
Ø Мама проживает мою жизнь за меня.
Ø Я не воспринимаю мужчину/ мужа. Не уважаю.
Ø У меня нет сформированного понимания семьи. Не знаю, как должны строиться взаимоотношения внутри. Как должны распределяться обязанности. Зачем нужен ребенок? У меня нет желания уделять ему время и внимание.
Ø Не могу родить (забеременеть)
Ø Проблемы с воспитанием ребенка: ребенок неуправляем; родители для него не авторитет; зависимость от гаджетов; проблемы с коммуникациями с мальчиками/девочками; замкнутый ребенок; я постоянно кричу на ребенка; мне не нужен ребёнок, я от него устала.