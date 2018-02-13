Испытай радость от потока клиентов!!!

Разработка ИНФОРМАЦИИ рекламного текста и смысловой направленности, а также цветовое оформление для донесения цели руководителя через рекламу.

· Производится индивидуальный подбор картинок для отражения задуманной смысловой направленности руководителя компании.

Очень важно правильно расположить текст, найти эффектную картинку и выбрать ту цветовую гамму, на фоне которой реклама товара будет восприниматься наилучшим образом

· Разрабатываются индивидуальные фразы (предложения), которые цепляют внимание, привлекая клиента.

· Данная информация выдается, разработчику сайта, дизайнеру для сборки в единый макет.

Применяется в разработке сайтов, рекламном направлении (визитки, буклеты, листовки итд), а также при оформлении чего-либо.

Стоимость от 300 руб.

Цвет является важнейшей составляющей фирменного стиля. Именно от правильного выбора цвета зависит восприятие всего рекламного продукта в целом и эффективность. Цвет разрабатывается индивидуально под каждую компанию, так как оказывает воздействие не только на сознательном, но и на бессознательном уровне. Цветовая гамма не только может визуально испортить удачный макет, но и вызвать негативные ассоциации у целевой аудитории. Цвет определенным образом влияет на формирование потребительских эмоций, и как следствие, будет ли рекламируемый товар хорошо продаваться.

Свет и цвет воздействуют на психику человека, влияют на восприятие объекта и отношение к нему. Способен как выразить настроение человека, так и вызвать или сформировать определенную эмоцию, чувство, ассоциацию или состояние.

Видя, привлекательное изображение товара, «картинку», которая вызывает желание приобрести рекламируемый продукт.

Кроме того, Люшером был сделан еще один важный для рекламной индустрии вывод — цвет не только вызывает соответствующую реакцию человека в зависимости от его эмоционального состояния, но и определенным образом формирует его эмоции.

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